Telegraph: Великобритания настаивает на запрете перевозящих мигрантов лодок

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Британские власти в настоящее время ведут переговоры с немецкой стороной на тему вывода из обращения надувных лодок, которые перевозят мигрантов через пролив Ла-Манш.

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Такое решение было принято правительством Великобритании после того, как сотрудники правоохранительных органов назвали Германию главным "транзитным узлом для лодок". Корреспонденты Telegraph пишут об этом, ссылаясь на соответствующее заявление национального Агентства по борьбе с преступностью.

Его представители акцентировали внимание на том, что подавляющее большинство этих плавательных средств преступники хранят на складах в ФРГ перед отправкой вдоль французского побережья.