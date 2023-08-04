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Политолог Ведруссов: массовый приток мигрантов плохо сказывается на благосостоянии России

1:48
Общество

Директор аналитического центра "Стратег-PRO", политолог Александр Ведруссов в беседе с Pravda.Ru оценил влияние притока мигрантов на уровень и условия жизни в России.

Политолог Ведруссов: массовый приток мигрантов плохо сказывается на благосостоянии России
Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Эксперт уверен, что приглашение большого количества мигрантов в России не лучшим образом сказывается на благосостоянии страны, потому что приток гастарбайтеров прямо способствует снижению социальных стандартов и размеров заработной платы.

"Огромное количество низко квалифицированных мигрантов не только отрицательно влияет на общее благосостояние в стране, потому что если вы пытаетесь содержать максимальное количество людей на минимальных зарплатах с минимальными социальными гарантиями, вы, в целом, по стране понижаете социальные стандарты и понижаете уровень заработных плат", — сказал Ведруссов.

По мнению эксперта, массовый завоз в страну дешёвой и низкоквалифицированной рабочей силы отрицательно влияет и на другие стороны жизни: это выгодно полукриминальным структурам, а также российской бюрократии, что, в свою очередь, способствует развитию коррупции.

Эксперт считает, что работы, которые сейчас выполняются низкоквалифицированными мигрантами, гораздо разумнее выполнять силами меньшего количества человек, но чтобы это были настоящие профессионалы, использующие современную технику.

"Я не большой специалист по технологии укладки плитки. Но, мне кажется, что если у вас через месяц или максимум через полгода после того, как вы уложили как раз огромным количеством низкоквалифицированной рабочей силы плитку, и она у вас поплыла просто волнами, вы просто видите, насколько это плохо делается. И при этом каждый раз выделяется бюджет на то, чтобы переложить", — объяснил Ведруссов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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