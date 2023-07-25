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В Петербурге задержали мигранта из Узбекистана по подозрению в изнасиловании школьницы

1:37
Происшествия

В Санкт-Петербурге по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней школьницей полиция задержала 55-летнего мигранта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В ходе расследования было установлено, что девочка 2007 года рождения около месяца назад познакомилась на сайте знакомств с неизвестным мужчиной.

В Петербурге задержали мигранта из Узбекистана по подозрению в изнасиловании школьницы
Фото: Википедия

После непродолжительного общения она приняла его предложение встретиться 24 июля с 14:00 до 16:30 в гостинице на Съезжинской улице. Именно во время этой встречи мужчина и совершил противоправные действия в отношении несовершеннолетней, о чем подробно рассказали в пресс-службе. Подозреваемый, 55-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, ранее имевший судимость, был задержан в районе дома № 26 по переулку Гривцова, где, предположительно, и произошло преступление.

По данным источников ТАСС в правоохранительных органах, задержанный является гражданином Узбекистана. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 131, ч. 3 УК РФ (изнасилование).

Об инциденте власти узнали от медиков, так как пострадавшая, ученица 9-го класса одной из городских школ, обратилась за помощью по телефону доверия. Она рассказала о том, что подверглась сексуальному насилию со стороны незнакомого мужчины.

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В Санкт-Петербурге мигранты из Узбекистана изнасиловали девушек
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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