Если американские избиратели вновь доверят Дональду Трампу пост президента США, он сразу поручит провести тщательное расследование всех возможных правонарушений действующего главы Белого дома и его семьи.
Угрозу отдать Джо Байдена под суд экс-президент США озвучил на встрече со сторонниками Республиканской партии в штате Южная Каролина. Трамп напомнил, что ни одно из высказанных в американском парламенте обвинений против семьи Байдена так и не было расследовано.
"В первый же день (после избрания. — Прим. ред.) я поручу спецпрокурору изучить каждое из многочисленных заявлений, озвучиваемых в Конгрессе США, относительно всех бесчестных поступков, в том числе получения взяток от Китая и многих других стран, которые пошли прямиком в карманы преступной семьи Байдена", — заявил он.
Сейчас уголовные дела слушаются в отношении самого Трампа. Согласно предъявленным обвинениям, ему грозит около 600 лет тюрьмы.
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