Трамп пообещал сразу отдать Байдена под суд в случае переизбрания

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Если американские избиратели вновь доверят Дональду Трампу пост президента США, он сразу поручит провести тщательное расследование всех возможных правонарушений действующего главы Белого дома и его семьи.

Фото: РБК

Угрозу отдать Джо Байдена под суд экс-президент США озвучил на встрече со сторонниками Республиканской партии в штате Южная Каролина. Трамп напомнил, что ни одно из высказанных в американском парламенте обвинений против семьи Байдена так и не было расследовано.

"В первый же день (после избрания. — Прим. ред.) я поручу спецпрокурору изучить каждое из многочисленных заявлений, озвучиваемых в Конгрессе США, относительно всех бесчестных поступков, в том числе получения взяток от Китая и многих других стран, которые пошли прямиком в карманы преступной семьи Байдена", — заявил он.

Сейчас уголовные дела слушаются в отношении самого Трампа. Согласно предъявленным обвинениям, ему грозит около 600 лет тюрьмы.