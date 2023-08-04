Желание Вашингтона избавиться от политического оппонента с помощью судебного преследования может поставить крест на всей американской демократии, заявил бывший президент США Дональд Трамп.
Он пообщался с журналистами после очередного судебного заседания и отметил, что тлетворное влияние нынешней администрации Белого дома и Джо Байдена заметно невооружённым глазом.
"Это очень печальный день для Америки. И также было очень печально ехать по Вашингтону и видеть грязь, разруху, все эти разрушенные здания и стены, граффити. Это не то место, которое я покинул", — подчеркнул Трамп.
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что власти Евросоюза старательно не замечают, что Владимир Зеленский использует борьбу с коррупцией для усиления собственной власти.
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