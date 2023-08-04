Захарова: ЕС старательно не замечает, как Зеленский использует борьбу с коррупцией для усиления власти

1:07 Your browser does not support the audio element. Мир

Рассказывая европейским налогоплательщикам, насколько украинские власти успешно борются с коррупцией, Брюссель и Киев разыгрывают перед ними "очередную плохую комедию", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

"Брюссель делает вид, что верит в способность киевского режима рано или поздно положить ей (коррупции. — Прим. ред.) конец, при этом старательно не замечая, что Зеленский использует борьбу с коррупцией исключительно для нейтрализации своих политических оппонентов", — цитирует Захарову официальный портал ведомства.

Тем временем, Евросоюз, его страны-члены, Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции на развитие уже пообещали Украине порядка 76 млрд евро, и европейцы вправе знать, куда на самом деле уходят их деньги, подчеркнула Захарова.

Ранее стало известно, что невзирая на западные санкции, Россия вошла в пятёрку крупнейших экономик мира и стала самой большой экономикой Европы.