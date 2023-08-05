В настоящее время польская армия ускоренно перевооружается, и если СВО затянется, то уже через пару лет над Россией нависнет новая угроза, заявил политолог Алексей Кочетков.
Войску польскому на окончание реформ потребуется полтора-два года, пояснил он. К тому же там сейчас активно обучаются добровольцы и офицеры-резервисты, а значит Варшаве будет достаточно объявить мобилизацию.
"Если СВО будет тянуться долго или вообще будет заморожена, то через пару лет мы кроме ВСУ получим мощный кулак в виде перевооружённой мобилизованной польской армии", — пояснил Кочетков в интервью изданию "Украина.ру".
Причём командование этой армии, добавил он, будет отличать пещерная русофобия.
Ранее военный эксперт заверил, что Польша ждёт падения режима Зеленского для раздела Украины.
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