Политолог Кочетков: если СВО затянется, обновлённая армия Польши ударит по России

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В настоящее время польская армия ускоренно перевооружается, и если СВО затянется, то уже через пару лет над Россией нависнет новая угроза, заявил политолог Алексей Кочетков.

Фото: https://t.me/RtrDonetsk/15497

Войску польскому на окончание реформ потребуется полтора-два года, пояснил он. К тому же там сейчас активно обучаются добровольцы и офицеры-резервисты, а значит Варшаве будет достаточно объявить мобилизацию.

"Если СВО будет тянуться долго или вообще будет заморожена, то через пару лет мы кроме ВСУ получим мощный кулак в виде перевооружённой мобилизованной польской армии", — пояснил Кочетков в интервью изданию "Украина.ру".

Причём командование этой армии, добавил он, будет отличать пещерная русофобия.

Ранее военный эксперт заверил, что Польша ждёт падения режима Зеленского для раздела Украины.