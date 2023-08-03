Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Nature: идентифицирован кит, который может быть самым тяжёлым животным в истории Земли
ВСУ бросили отряды наёмников на прорыв у Артёмовска и Клещеевки
Гагин: контрнаступление ВСУ замедлилось из-за больших потерь — "Горячо сейчас везде"
Генштабе ВСУ заявил, что запас ракет у РФ не только не закончился, но и вырос
В Екатеринбурге от неизвестной инфекции умер шестилетний мальчик
The Grayzone: близится финал антироссийского проекта "Украина"
Боец ВС России рассказал об применение Киевом запрещённых кассетных бомб под Соледаром
The Atlantic: наступление ВСУ на окопавшуюся армию РФ — это военный кошмар
Birmingham Mail: 100-летняя британка назвала газировку своим секретом долголетия

Полковник Литовкин: Польша ждёт краха режима Зеленского для раздела Украины с Россией

0:59
Мир

Польша помогает Украине деньгами и оружием исключительно по одной причине — она выполняет волю США. Но в Варшаве не забыли Волынскую резню и ждут момента поквитаться, заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Полковник Литовкин: Польша ждёт краха режима Зеленского для раздела Украины с Россией
Фото: Телеграм Политика страны

Необходимости и дальше заигрывать с Киевом отпадёт, как только сменится украинская власть, пояснил он.

"Поляки всё надеются на то, что сегодня-завтра режим Зеленского рухнет, и они приступят к разделу Украины вместе с Россией, Венгрией и Румынией", — отметил специалист в интервью URA.RU.

Варшава уже добилась равных с местным населением прав для граждан Польши на Западной Украине, всё чаще из уст польских политиков можно слышать недовольство киевским режимом, который недостаточно сильно благодарит за оказываемую помощь. Всё это, по словам Литовкина, говорит о презрительном отношении к Украине и расчёте "заполучить земли на Востоке".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
"Жила как королева": мать челябинского маньяка рассказала о сбежавшей пленнице

Мать челябинского маньяка рассказала об условиях содержания девушки, которую её сын не отпускал из плена на протяжении 14 лет.

Мать челябинского маньяка рассказала об условиях содержания пленницы: "Жила как королева"
Скончался избитый мигрантом из Таджикистана челябинский боец СВО
Скончался избитый таджикским мигрантом боец СВО
Как выглядит 16-летняя дочь Александра Абдулова
Киев хамством отвечает на помощь Запада — WE
Украина погибает. Наёмники, бегите или станете "козлами отпущения" Любовь Степушова Россия не будет атаковать суда в устье Дуная Олег Володин Новые территории: граждане России о "ждунах" и героях Дарья Асламова
Новый удар "Гераней" по Измаилу поставил точку в планах Запада
Началась сдача Киева — США теперь будет поддерживать Тайвань
В Польше забили тревогу из-за ловушки, созданной Украиной
В Польше забили тревогу из-за ловушки, созданной Украиной
Последние материалы
The Atlantic: наступление ВСУ на окопавшуюся армию РФ — это военный кошмар
Полковник Литовкин: Польша ждёт краха режима Зеленского для раздела Украины с Россией
Birmingham Mail: 100-летняя британка назвала газировку своим секретом долголетия
Журналист Важеха назвал Польшу "лоховской страной" из-за вызова посла в МИД Украины
Военный эксперт Дандыкин назвал уязвимое место морских беспилотников ВСУ: "Они будут взрываться"
Владимир Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье 3 августа прозвучал взрыв
Myśl Polska: заигрывание с необандеровской Украиной несёт смертельную угрозу для Польши
Певец SHAMAN рассказал, что испытал от общения с людьми в ДНР — "Среди такого ужаса находят силы"
Shot: пенсионерка из Хабаровска вместо военкомата подожгла библиотеку
Telegraph: в 2025 году 100 тысяч украинцев должны будут покинуть Великобританию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников