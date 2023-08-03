Полковник Литовкин: Польша ждёт краха режима Зеленского для раздела Украины с Россией

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Польша помогает Украине деньгами и оружием исключительно по одной причине — она выполняет волю США. Но в Варшаве не забыли Волынскую резню и ждут момента поквитаться, заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Фото: Телеграм Политика страны

Необходимости и дальше заигрывать с Киевом отпадёт, как только сменится украинская власть, пояснил он.

"Поляки всё надеются на то, что сегодня-завтра режим Зеленского рухнет, и они приступят к разделу Украины вместе с Россией, Венгрией и Румынией", — отметил специалист в интервью URA.RU.

Варшава уже добилась равных с местным населением прав для граждан Польши на Западной Украине, всё чаще из уст польских политиков можно слышать недовольство киевским режимом, который недостаточно сильно благодарит за оказываемую помощь. Всё это, по словам Литовкина, говорит о презрительном отношении к Украине и расчёте "заполучить земли на Востоке".