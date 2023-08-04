Экономике США десятилетиями присваивали высший кредитный рейтинг. Однако большие долги и дефицит бюджета нельзя сбрасывать со счетов. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Наталья Дембинская.
В первый раз за 30 лет агентство Fitch снизило оценку платежёспособности США. Снижен рейтинг страны с ААА до АА+. Этого не наблюдалось с 1994 года. Министерство финансов США считает решение Fitch необоснованным.
Вашингтон оказался в тисках: чтобы покрыть дефицит, требуется наращивать заимствования. Однако затраты на обслуживание долга приблизились к 970 млрд долларов.
"На выплату процентов по облигациям тратят порядка триллиона. Скоро на это будет уходить почти половина собираемых в стране налогов. В 2024-м обслуживание долга заберёт 15 процентов доходов бюджета", — указывает партнёр Capital Lab Евгений Шатов.
Для решения проблемы следует понижать бюджетные расходы, увеличивать налоги для богатых и корпораций.
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