РИА Новости: у США понизили высокий кредитный рейтинг за долги

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Экономике США десятилетиями присваивали высший кредитный рейтинг. Однако большие долги и дефицит бюджета нельзя сбрасывать со счетов. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Наталья Дембинская.

Фото: m.123ru.net

В первый раз за 30 лет агентство Fitch снизило оценку платежёспособности США. Снижен рейтинг страны с ААА до АА+. Этого не наблюдалось с 1994 года. Министерство финансов США считает решение Fitch необоснованным.

Вашингтон оказался в тисках: чтобы покрыть дефицит, требуется наращивать заимствования. Однако затраты на обслуживание долга приблизились к 970 млрд долларов.

"На выплату процентов по облигациям тратят порядка триллиона. Скоро на это будет уходить почти половина собираемых в стране налогов. В 2024-м обслуживание долга заберёт 15 процентов доходов бюджета", — указывает партнёр Capital Lab Евгений Шатов.

Для решения проблемы следует понижать бюджетные расходы, увеличивать налоги для богатых и корпораций.

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