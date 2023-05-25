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РИА Новости: госдолг США превысил российский в 107 раз по итогам 2022 года

0:59
Мир

Федеральное правительство США по итогам 2022 года задолжало иностранным кредиторам более 31 триллиона долларов, что превышает внешний госдолг России в 107 раз.

РИА Новости: госдолг США превысил российский в 107 раз по итогам 2022 года
Фото: https://runews24.ru/

Рекордная сумма сравнима с задолженностью 13 крупнейших мировых стран-должников, отмечают аналитики издания РИА Новости.

Долг японского ЦБ, который занимает второе место, составляет около 10 триллионов долларов, КНР задолжала 3,75 триллиона долларов.

Госдолг России на конец четвёртого квартала 2022 года составлял всего 294,8 миллиарда долларов. По данным российского Центробанка, в январе-марте эта сумма уменьшилась ещё на 5%.

Ранее депутат Госдумы РФ объяснил, почему Киев не может остановить транзит газа из России в Европу через Украину.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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