Европа нуждается в дешёвом российском газе, потому западные кураторы запретили Владимиру Зеленскому останавливать транзит российских энергоносителей через территорию Украины, заявил Pravda.Ru депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по энергетике Игорь Ананских.
"Ему (Зеленскому. — Прим. ред.) не разрешают это делать его европейские руководители, которые заинтересованы в этой трубопроводной системе", — пояснил парламентарий.
Введённые Евросоюзом на волне антироссийской истерии ограничения на закупку нефти и газа из РФ поставили европейскую экономику в очень сложное положение, добавил он.
"Это последняя нитка дешёвых энергоресурсов из России. Они намного дешевле, чем всё остальное, что закупает Европа. Именно её пытается сохранить Европа для своей экономики", — резюмировал Ананских.
Ранее британский аналитик назвал сюрреалистичным поведение Киева, который заявляет о полномасштабной войне с Россией, но в тоже время охотно берёт у Москвы деньги за транзит российских углеводородов на Запад.
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