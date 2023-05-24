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Депутат Ананских: Европа запрещает Зеленскому останавливать транзит газа из РФ через Украину

1:10
Мир

Европа нуждается в дешёвом российском газе, потому западные кураторы запретили Владимиру Зеленскому останавливать транзит российских энергоносителей через территорию Украины, заявил Pravda.Ru депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по энергетике Игорь Ананских.

Депутат Ананских: Европа запрещает Зеленскому останавливать транзит газа из РФ через Украину
Фото: patriot-donetsk.ru

"Ему (Зеленскому. — Прим. ред.) не разрешают это делать его европейские руководители, которые заинтересованы в этой трубопроводной системе", — пояснил парламентарий.

Введённые Евросоюзом на волне антироссийской истерии ограничения на закупку нефти и газа из РФ поставили европейскую экономику в очень сложное положение, добавил он.

"Это последняя нитка дешёвых энергоресурсов из России. Они намного дешевле, чем всё остальное, что закупает Европа. Именно её пытается сохранить Европа для своей экономики", — резюмировал Ананских.

Ранее британский аналитик назвал сюрреалистичным поведение Киева, который заявляет о полномасштабной войне с Россией, но в тоже время охотно берёт у Москвы деньги за транзит российских углеводородов на Запад.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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