WP: Киев требует новых санкций против РФ, но качает в Европу российские нефть и газ

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Украинские власти требуют от Запада ввести новые антироссийские санкции и разорвать все экономически связи с РФ, но одновременно Киев сохраняет транзит российской нефти и газа через свою территорию.

Фото: Официальный сайт ОАО Газпром

По мнению британского аналитика Дэвида Стерна, такое поведение Украины является сюрреалистичным.

Накануне администрация Владимира Зеленского представила новый план по дополнительным санкционным шагам против России, напоминает обозреватель.

"Но в плане особо подчеркивается необходимость сохранения транзита российских энергоресурсов через территорию Украины", — пишет он в издании Washington Post.

Украинских чиновников не смущает, подчеркнул Стерн, что они приносят Кремлю миллионы долларов, но просят западные страны прекратить финансирование русской "военной машины".