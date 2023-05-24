Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Российском союзе туриндустрии назвали способ сэкономить на путешествии
Глава ВОЗ предупредил об угрозе появления нового смертоносного штамма COVID-19
Премьер Госсовета КНР положительно оценивает перспективы российско-китайского сотрудничества
КП: певица РФ Алла Пугачёва закрыла свой последний бизнес на родине
Россиянка побывала в Египте впервые за восемь лет и поделилась впечатлениями от отдыха
Shot: мужчина подорвался после неудачной попытки проникнуть в Ростовскую область
Эксперты Попов и Кнутов спрогнозировали схемы размещения истребителей F-16 на Украине
Марочко сообщил, что ВСУ обустраивают новые позиции на Краснолиманском направлении
РИА Новости: российский снайпер рассказал о хитрости ВСУ под Херсоном

WP: Киев требует новых санкций против РФ, но качает в Европу российские нефть и газ

0:51
Мир

Украинские власти требуют от Запада ввести новые антироссийские санкции и разорвать все экономически связи с РФ, но одновременно Киев сохраняет транзит российской нефти и газа через свою территорию.

WP: Киев требует новых санкций против РФ, но качает в Европу российские нефть и газ
Фото: Официальный сайт ОАО Газпром

По мнению британского аналитика Дэвида Стерна, такое поведение Украины является сюрреалистичным.

Накануне администрация Владимира Зеленского представила новый план по дополнительным санкционным шагам против России, напоминает обозреватель.

"Но в плане особо подчеркивается необходимость сохранения транзита российских энергоресурсов через территорию Украины", — пишет он в издании Washington Post.

Украинских чиновников не смущает, подчеркнул Стерн, что они приносят Кремлю миллионы долларов, но просят западные страны прекратить финансирование русской "военной машины".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Туроператоры проинформировали россиян о новой туристической политике Турции

Новую туристическую политику Анкара намерена внедрить уже в этом году.

РБК: туроператоры проинформировали граждан из РФ о новой туристической политике Турции
РИА Новости: артисты на Западе изменяют песни о Российской Федерации
Артисты поменяли строчки в песнях, связанных с Россией
Названа цель публикации списка артистов, помогающих ВСУ
ВС России наступают, стремясь взять Авдеевку в клещи
Бионика: мать-природа — лучший учитель Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев
Ситуация с ценами на Турцию вызвала смешанные чувства у туристов из России
От Пугачёвой до Абрамовича: чёрный список спонсоров ВСУ разобрали в деталях
Условие для переноса столицы России в Сибирь назвал климатолог
Условие для переноса столицы России в Сибирь назвал климатолог
Последние материалы
Премьер Госсовета КНР положительно оценивает перспективы российско-китайского сотрудничества
КП: певица РФ Алла Пугачёва закрыла свой последний бизнес на родине
Россиянка побывала в Египте впервые за восемь лет и поделилась впечатлениями от отдыха
Shot: мужчина подорвался после неудачной попытки проникнуть в Ростовскую область
Эксперты Попов и Кнутов спрогнозировали схемы размещения истребителей F-16 на Украине
Марочко сообщил, что ВСУ обустраивают новые позиции на Краснолиманском направлении
РИА Новости: российский снайпер рассказал о хитрости ВСУ под Херсоном
AgoraVox: Бразилия предложила создать единую валюту БРИКС вместо доллара
69-летнюю певицу РФ Любовь Успенскую засняли на видео, где она с трудом передвигается
Премьер Кисида сообщил, что Япония не намерена вступать в НАТО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников