Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Политолог Ищенко объяснил западный замысел стратегии контрнаступления Украины
Эксперт Ниязбаев объяснил, изменятся ли отношения Турции и РФ в случае победы Кылычдароглу
NGS.RU: врач-нутрициолог Полежаева сообщила гражданам РФ, почему не получается похудеть к лету
Воевавший за Киев чеченский боевик Джамбетов расстрелял спецназовцев ВСУ
Специалисты перечислили действенные способы борьбы с тараканами
Mash: ВСУ впервые обстреляли территорию России из танка
ISW: Россия перебрасывает подкрепления в район Бахмута и под Купянск
Глава ГУР Украины Буданов подтвердил, что Киев работает с российскими оппозиционерами
Кива: в результате воздушной атаки на Киев 16 мая уничтожены два ЗРК Patriot и два IRIS-T

Пышные свадьбы в России ушли в прошлое после начала СВО и введения санкций

0:59
Общество

Работники московских залов бракосочетания отмечают, что столичные свадьбы за последний год стали намного скромнее.

Пышные свадьбы в России ушли в прошлое после начала СВО и введения санкций
Фото: trikky.ru

По словам начальника управления ЗАГС Москвы Светланы Уханёвой, регистрации браков всё чаще проходят в присутствии родных, нескольких друзей и одного фотографа. Шумные церемонии на 50-70 гостей давно ушли в прошлое.

"Я думаю, что есть несколько факторов. Первое — общая экономическая ситуация и СВО. Падение доходов тоже есть", — пояснила изданию newizv.ru глава свадебного агентства Юлия Андерсон.

Она отметила, что срежиссировать концептуальную свадьбу на 500 человек сейчас уже никто не заказывает, предпочитая небольшие камерные банкеты для узкого круга. Причём это касается не только людей со средним достатком, но и обеспеченных россиян, которые предпочитают не афишировать свой доход.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
"Кинжалы" и "Калибры" громят Киев: нанесён самый мощный удар с начала СВО

Рано утром 16 мая ВКС РФ нанесли самый массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам в столице Украины.

ВКС России 16 мая нанесли самый мощный удар по Киеву с начала СВО "Кинжалами" и "Калибрами"
МК: граждан из РФ проинформировали, как реагировать на антироссийские выкрики в Турции
Туристов предупредили об опасностях на курортах Турции
"Тёмные традиции" Берлина. Германия снова воюет с Россией
Российский дрон взорвался в руках бойца ВСУ
Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
Ночная атака на Киев была исключительной по плотности
Две подлодки разрушены. На дне океана нашли тысячи опасных вулканов
ВС РФ придётся бить на поражение по всей Украине — Онуфриенко
ВС РФ придётся бить на поражение по всей Украине — Онуфриенко
Последние материалы
Mash: ВСУ впервые обстреляли территорию России из танка
ISW: Россия перебрасывает подкрепления в район Бахмута и под Купянск
Пышные свадьбы в России ушли в прошлое после начала СВО и введения санкций
Совместные тренировки — мотивация на пути к достижению фитнес-целей
Глава ГУР Украины Буданов подтвердил, что Киев работает с российскими оппозиционерами
Кива: в результате воздушной атаки на Киев 16 мая уничтожены два ЗРК Patriot и два IRIS-T
Депутат Матвейчев призвал наказывать создателей и покупателей треш-стримов
Херш: страны Европы во главе с Польшей тайно призывают Зеленского прекратить конфликт
РИА Новости: Коц проинформировал об опасном вооружении, которое передали страны Запады войскам ВС Украины
РИА Новости: США похоронили Украину, деньги на военные действия закончатся в июле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников