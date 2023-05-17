Пышные свадьбы в России ушли в прошлое после начала СВО и введения санкций

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

Работники московских залов бракосочетания отмечают, что столичные свадьбы за последний год стали намного скромнее.

Фото: trikky.ru

По словам начальника управления ЗАГС Москвы Светланы Уханёвой, регистрации браков всё чаще проходят в присутствии родных, нескольких друзей и одного фотографа. Шумные церемонии на 50-70 гостей давно ушли в прошлое.

"Я думаю, что есть несколько факторов. Первое — общая экономическая ситуация и СВО. Падение доходов тоже есть", — пояснила изданию newizv.ru глава свадебного агентства Юлия Андерсон.

Она отметила, что срежиссировать концептуальную свадьбу на 500 человек сейчас уже никто не заказывает, предпочитая небольшие камерные банкеты для узкого круга. Причём это касается не только людей со средним достатком, но и обеспеченных россиян, которые предпочитают не афишировать свой доход.

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