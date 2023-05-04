Ранние свадьбы среди цыган являются традиционным образом жизни народа. Об этом рассказала профессор археологии и этнографии НГУ Ирина Октябрьская.
В цыганской культуре присутствует патриархальный подход к браку и семье, отметила она. Детей могут сосватать в 10 лет, а сыграть свадьбу спустя три года, чтобы как можно раньше сблизить жениха и невесту.
"Если человек связан с традиционной цыганской общиной, он должен следовать её правилам", — цитирует слова профессора atas.info.
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