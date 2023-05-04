Профессор объяснила, зачем цыгане рано женят детей

0:35 Your browser does not support the audio element. Общество

Ранние свадьбы среди цыган являются традиционным образом жизни народа. Об этом рассказала профессор археологии и этнографии НГУ Ирина Октябрьская.

Фото: balabolkina.ru

В цыганской культуре присутствует патриархальный подход к браку и семье, отметила она. Детей могут сосватать в 10 лет, а сыграть свадьбу спустя три года, чтобы как можно раньше сблизить жениха и невесту.

"Если человек связан с традиционной цыганской общиной, он должен следовать её правилам", — цитирует слова профессора atas.info.

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