В 2025 году порядка 100 тысяч граждан Украины, которые уехали в Британию после начала вооружённого конфликта, должны будут покинуть территорию государства, пишет Telegraph.
По данным газеты, это связано с истечением срока действия виз. Информацию подтвердил член парламента и бывший министр юстиции Британии Роберт Бакленд.
При этом он порекомендовал Лондону подумать о "более постоянном статусе" для украинских беженцев. Как пояснил государственный деятель, подготовительная работа должна быть запущена уже в 2023 году. По его словам, украинцам требуется стабильность и определённость.
Он добавил, что в общей сложности с зимы 2022 года в Великобританию прибыли 182 тысячи граждан Украины.
"В 2025 году, когда срок действия трёхлетней визы закончится, порядка 100 тысяч украинцев могут быть вынуждены покинуть Британию", — отмечает издание.
Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Польша намерена захватить Западную Украину и в дальнейшем выселить туда беженцев.
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