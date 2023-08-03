Telegraph: в 2025 году 100 тысяч украинцев должны будут покинуть Великобританию

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В 2025 году порядка 100 тысяч граждан Украины, которые уехали в Британию после начала вооружённого конфликта, должны будут покинуть территорию государства, пишет Telegraph.

Фото: pixabay.com

По данным газеты, это связано с истечением срока действия виз. Информацию подтвердил член парламента и бывший министр юстиции Британии Роберт Бакленд.

При этом он порекомендовал Лондону подумать о "более постоянном статусе" для украинских беженцев. Как пояснил государственный деятель, подготовительная работа должна быть запущена уже в 2023 году. По его словам, украинцам требуется стабильность и определённость.

Он добавил, что в общей сложности с зимы 2022 года в Великобританию прибыли 182 тысячи граждан Украины.

"В 2025 году, когда срок действия трёхлетней визы закончится, порядка 100 тысяч украинцев могут быть вынуждены покинуть Британию", — отмечает издание.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Польша намерена захватить Западную Украину и в дальнейшем выселить туда беженцев.