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Дуглас Макгрегор: Польша выселит беженцев на захваченную Западную Украину

0:58
Мир

Варшава планирует захват Западной Украины и дальнейшее переселение туда всех беженцев, которые приехали в Польшу после начала вооружённого конфликта. Такое мнение выразил экс-советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор.

Дуглас Макгрегор: Польша выселит беженцев на захваченную Западную Украину
Фото: army.mil

По словам американского полковника, польские войска начнут вторжение, когда Вооружённые силы Украины (ВСУ) ослабнут и начнут разваливаться.

"Будет попытка вторгнуться в западную часть страны, чтобы установить зону безопасности и провести репатриацию трёх миллионов украинских беженцев", — отметил Макгрегор на своём YouTube-канале.

Ранее экс-советник главы Пентагона порекомендовал Варшаве не вмешиваться в противостояние с Москвой. Он убеждён в том, что Россия обязательно отреагирует на такие действия Польши. Если Варшава хочет установить контроль над Западной Украиной, ей необходимо выйти из состава НАТО, считает Макгрегор.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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