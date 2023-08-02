Варшава планирует захват Западной Украины и дальнейшее переселение туда всех беженцев, которые приехали в Польшу после начала вооружённого конфликта. Такое мнение выразил экс-советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор.
По словам американского полковника, польские войска начнут вторжение, когда Вооружённые силы Украины (ВСУ) ослабнут и начнут разваливаться.
"Будет попытка вторгнуться в западную часть страны, чтобы установить зону безопасности и провести репатриацию трёх миллионов украинских беженцев", — отметил Макгрегор на своём YouTube-канале.
Ранее экс-советник главы Пентагона порекомендовал Варшаве не вмешиваться в противостояние с Москвой. Он убеждён в том, что Россия обязательно отреагирует на такие действия Польши. Если Варшава хочет установить контроль над Западной Украиной, ей необходимо выйти из состава НАТО, считает Макгрегор.
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