Президентская гвардия Нигера заблокировала резиденцию главы государства Мохамеда Базума. Мятежники обвинили его в "плохом управлении", отстранили от власти и взяли под стражу. Затем они учредили Национальный совет по защите отечества, закрыли границы и ввели комендантский час.
Кроме того, Нацсовет объявил о прекращении поставок урана и золота во Францию. Европа не на шутку забеспокоилась, поскольку на Нигер приходится около 15 процентов уранового импорта в Париж, и до 24 процентов в Евросоюз. Об этом сообщается в материале РИА новости.
Однако ЕС может приобрести сырьё для атомной энергетики у России. Но Запад намерен отказаться от российских энергоносителей, поэтому планирует закупать ресурсы у Казахстана.
"Франция не зависит от какой-либо одной площадки, компании или страны в обеспечении безопасности поставок для электростанций", — подчеркнули в Париже.
Но долгосрочная перспектива ситуации говорит о том, что Европа оказалась в тяжёлом положении. По словам французского эксперта по энергетике Фук-Винь Нгуена, кризис в Африке не позволит окончательно разорвать связи с Россией.
"Уран — и атомная энергетика в целом — по-прежнему не подпадают под санкции. Если обстановка в Нигере ухудшится, это, безусловно, осложнит расширение запретов", — отметил он.
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