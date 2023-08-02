РИА Новости: Запад столкнулся с долгосрочной проблемой из-за переворота в Нигере

1:31 Your browser does not support the audio element. Мир

Президентская гвардия Нигера заблокировала резиденцию главы государства Мохамеда Базума. Мятежники обвинили его в "плохом управлении", отстранили от власти и взяли под стражу. Затем они учредили Национальный совет по защите отечества, закрыли границы и ввели комендантский час.

Фото: tehnowar.ru

Кроме того, Нацсовет объявил о прекращении поставок урана и золота во Францию. Европа не на шутку забеспокоилась, поскольку на Нигер приходится около 15 процентов уранового импорта в Париж, и до 24 процентов в Евросоюз. Об этом сообщается в материале РИА новости.

Однако ЕС может приобрести сырьё для атомной энергетики у России. Но Запад намерен отказаться от российских энергоносителей, поэтому планирует закупать ресурсы у Казахстана.

"Франция не зависит от какой-либо одной площадки, компании или страны в обеспечении безопасности поставок для электростанций", — подчеркнули в Париже.

Но долгосрочная перспектива ситуации говорит о том, что Европа оказалась в тяжёлом положении. По словам французского эксперта по энергетике Фук-Винь Нгуена, кризис в Африке не позволит окончательно разорвать связи с Россией.

"Уран — и атомная энергетика в целом — по-прежнему не подпадают под санкции. Если обстановка в Нигере ухудшится, это, безусловно, осложнит расширение запретов", — отметил он.