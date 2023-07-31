РИА Новости: против России готовят новый плацдарм с востока

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Япония опасается за мировую безопасность и считает, что она находится в наихудшем состоянии со времён Второй мировой войны. Токио полагает, что основные виновники дестабилизации — это Китай, Россия и Северная Корея. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Ренат Абдуллин.

Фото: ru.institut-seltene-erden.de

В своей "Белой книге" Токио подчёркивает, что готова защищаться и предотвращать угрозы. Данный стратегический документ опирается на национальную безопасность страны.

В предисловии к "Белой книге" министр обороны Ясукадзу Хамада указал, что важно активизировать дипломатические связи и совместные учения с партнёрами, которых также беспокоят действия КНР, России, Северной Кореи.

Недавно приняли решение об открытии токийского офиса НАТО. Помимо углубления союзнических отношений, "крайне важно приложить усилия для самостоятельной защиты страны и усиления сдерживания", полагает Хамада.

"Противник должен понимать, что агрессия не достигнет целей", — подчеркнул он.

Также планируется увеличение военного бюджета страны до 310 миллиардов долларов к 2027 году. Документ впервые допускает, что Япония сможет поражать вражеские базы и центры управления ракетами большой дальности.