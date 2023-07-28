В ежегодном докладе Минобороны Японии "Белой книге" Токио назвал Россию "непосредственной угрозой" Европе.
Так, согласно выводам Минобороны страны, российская сторона якобы "расшатывает" нормы международного порядка, начав спецоперацию на Украине.
"Внешняя деятельность России, военные тенденции, в результате, агрессия на Украине расшатывают основы международного порядка, и являются наиболее серьёзной и, кроме того, непосредственной угрозой в направлении Европы", — говорится в докладе.
Кроме того, действия Москвы "вызывают беспокойство" в Индо-Тихоокеанском регионе. Также российская сторона укрепляет отношения с Китаем, что якобы несёт угрозу с точки зрения безопасности.
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