Япония открыто назвала Россию "непосредственной угрозой" Европе

В ежегодном докладе Минобороны Японии "Белой книге" Токио назвал Россию "непосредственной угрозой" Европе.

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Так, согласно выводам Минобороны страны, российская сторона якобы "расшатывает" нормы международного порядка, начав спецоперацию на Украине.

"Внешняя деятельность России, военные тенденции, в результате, агрессия на Украине расшатывают основы международного порядка, и являются наиболее серьёзной и, кроме того, непосредственной угрозой в направлении Европы", — говорится в докладе.

Кроме того, действия Москвы "вызывают беспокойство" в Индо-Тихоокеанском регионе. Также российская сторона укрепляет отношения с Китаем, что якобы несёт угрозу с точки зрения безопасности.