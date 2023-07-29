Президент США Байден впервые публично признал седьмую внучку — внебрачную дочь своего сына

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Президент США Джо Байден впервые официально признал наличие четырёхлетней внебрачной дочери Нэви у своего сына Хантера.

Фото: By The White House - https://www.facebook.com/WhiteHouse/photos/a.108571454545040/175778297824355/, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=103319211

Мать девочки четыре года судилась с отцом ребёнка, который отказывался признавать её своей дочерью и оплачивать содержание. Месяц назад стороны смогли договориться: сын главы Белого дома начнёт платить, но Нэви не получит его фамилию.

"Наш сын Хантер и мать Нэви Ланден вместе выстраивают взаимоотношения, руководствуясь интересами их дочери", — цитирует заявление американского президента журнал People.

Джо Байден подчеркнул, что этот вопрос находится в семейной, а не политической плоскости, и семья президента США намерена заботиться о всех своих внуках.