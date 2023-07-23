NYP: 30 лет назад сенатор Джо Байден предсказывал свою смерть к 2020 году

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Выступая в 1991 году перед студентами Детройтского юридического колледжа, действующий президент США Джо Байден, занимавший в то время пост сенатора, предсказал, что его уже "не будет в живых" к 2020 году.

30 лет назад сенатор Джо Байден предсказывал свою смерть

Американский лидер объяснял молодым юристам, почему важно с ответственностью подходить к выбору судей Верховного суда США, так как они занимают свой пост пожизненно.

"Сенатор Байден уйдёт, президент Буш уйдёт, администрацию президента Рейгана забудут, а судьи в 2020 году будут принимать знаковые решения. Я уже, по всей вероятности, умру", — цитирует заявление Байдена издание New York Post.

С датой своей смерти президент США ошибся, отмечают авторы материала, также как не смог предсказать, что его физическое и умственное здоровье в 2023 году поставят под сомнение пригодность Байдена для поста главы Белого дома.