Амбиции президента Украины Владимира Зеленского остались не удовлетворены на саммите НАТО в Вильнюсе, что стало для него тяжёлым уроком политического реализма.
Представители стран-членов альянса обсуждали безопасность восточной границы НАТО, силы быстрого реагирования, присоединение к блоку Швеции, отодвинув украинский вопрос на второй план, напомнил польский обозреватель Богуслав Хработа.
"Джо Байден явно щёлкнул ему (Зеленскому. — Прим. ред.) по носу в Вильнюсе, дав понять, что НАТО не заинтересовано в том, чтобы продолжать присоединение воюющей страны", — написал Хработа в издании Rzeczpospolita.
У Киева остался единственный выход, уверен он, искать компромисс с Россией, признав потерю части территорий.
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