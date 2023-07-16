Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Spiegel: украинские солдаты боятся российских минных заграждений
Диетолог Фраерман рассказала, как сделать картошку, макароны и белый рис полезными
Губернатор Развожаев: флот, ПВО и РЭБ отразили атаку восьми БПЛА на Севастополь
Нарколог Сиволап: какие вина самые вредные
Врач-диетолог Соломатина рассказала о вереде диетических продуктов
Власти Украины высказались о покушении на Собчак и Симоньян
The Lancet: кому больше всего полезен алкоголь
Эмигрировавшая во Францию после СВО Рената Литвинова обратилась к россиянам: "Здесь и сегодня - такая"
Экс-советник Кучмы Соскин рассказал, как Запад готовится нанести колоссальный удар украинскому народу

Rzeczpospolita: НАТО в Вильнюсе преподало тяжёлый урок политического реализма Зеленскому

0:50
Мир

Амбиции президента Украины Владимира Зеленского остались не удовлетворены на саммите НАТО в Вильнюсе, что стало для него тяжёлым уроком политического реализма.

Rzeczpospolita: НАТО в Вильнюсе преподало тяжёлый урок политического реализма Зеленскому
Фото: Youtube: Ударные Z силы

Представители стран-членов альянса обсуждали безопасность восточной границы НАТО, силы быстрого реагирования, присоединение к блоку Швеции, отодвинув украинский вопрос на второй план, напомнил польский обозреватель Богуслав Хработа.

"Джо Байден явно щёлкнул ему (Зеленскому. — Прим. ред.) по носу в Вильнюсе, дав понять, что НАТО не заинтересовано в том, чтобы продолжать присоединение воюющей страны", — написал Хработа в издании Rzeczpospolita.

У Киева остался единственный выход, уверен он, искать компромисс с Россией, признав потерю части территорий.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Хитрый план: российский боец выдал себя за солдата ВСУ и взял в плен солдат противника

Российский гранатомётчик с позывным "Тапок" проявил смекалку во время штурма позиции противника под Кременной и взял в плен троих боевиков ВСУ.

ТАСС: российский гранатомётчик выдал себя за солдата ВСУ и пленил трёх бойцов под Кременной
Певец Леонид Агутин рассказал о провальном выступлении на концерте в Швейцарии
Леонид Агутин оконфузился за границей
Во всех ли случаях от атеросклероза спасут статины, объяснил кардиолог
"Шторм Z" захватил планшет с секретной системой ВСУ
Как русские воевали за Болгарию в турецких войнах Сергей Лебедев Новая миссия на МКС объединит специалистов четырёх космических агентств Анастасия Жукова Главари "Азова"* и "зерновая сделка" — взаимосвязаны ли они? Вадим Горшенин
В Одессу прибыл десант из ТЦК, который жёстко будет паковать мужчин для ВСУ
Путин намекнул, какие города освободят ВС России — Риттер
Залужный заявил, что в Брюсселе на него надели наручники и положили лицом вниз
Залужный заявил, что в Брюсселе на него надели наручники и положили лицом вниз
Последние материалы
Диетолог Фраерман рассказала, как сделать картошку, макароны и белый рис полезными
Губернатор Развожаев: флот, ПВО и РЭБ отразили атаку восьми БПЛА на Севастополь
Нарколог Сиволап: какие вина самые вредные
Врач-диетолог Соломатина рассказала о вереде диетических продуктов
Власти Украины высказались о покушении на Собчак и Симоньян
The Lancet: кому больше всего полезен алкоголь
Эмигрировавшая во Францию после СВО Рената Литвинова обратилась к россиянам: "Здесь и сегодня - такая"
Экс-советник Кучмы Соскин рассказал, как Запад готовится нанести колоссальный удар украинскому народу
Пять мировых туристических городов-бестселлеров
Скотт Риттер пообещал, что Россия "отреагирует как следует" в случае поставок истребителей F-16
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников