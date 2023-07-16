Rzeczpospolita: НАТО в Вильнюсе преподало тяжёлый урок политического реализма Зеленскому

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Амбиции президента Украины Владимира Зеленского остались не удовлетворены на саммите НАТО в Вильнюсе, что стало для него тяжёлым уроком политического реализма.

Фото: Youtube: Ударные Z силы

Представители стран-членов альянса обсуждали безопасность восточной границы НАТО, силы быстрого реагирования, присоединение к блоку Швеции, отодвинув украинский вопрос на второй план, напомнил польский обозреватель Богуслав Хработа.

"Джо Байден явно щёлкнул ему (Зеленскому. — Прим. ред.) по носу в Вильнюсе, дав понять, что НАТО не заинтересовано в том, чтобы продолжать присоединение воюющей страны", — написал Хработа в издании Rzeczpospolita.

У Киева остался единственный выход, уверен он, искать компромисс с Россией, признав потерю части территорий.