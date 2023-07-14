Глава разведки Пентагона Кирххофер: техника НАТО не поможет ВСУ прорвать оборону ВС России

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Даже если страны Североатлантического альянса увеличат количество поставляемой ВСУ военной техники, это не поможет украинской армии прорвать оборону ВС РФ, заверил глава штаба Разведуправления Пентагона Джон Кирххофер.

Фото: By U.S. Secretary of Defense - 200911-D-BN624-0348, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=94030409

Американский военный чиновник пессимистично смотрит на решение Белого дома отправить Украине кассетные боеприпасы и новые ракетные системы HIMARS. Он также не верит, что ВСУ помогут британские ракеты Storm Shadow.

"Ни что из этого, к сожалению, не является святым Граалем, который ищут украинцы и который позволит им прорваться", — цитирует Кирххофера издание Bloomberg.

Он добавил, что сейчас в страны НАТО находятся "в тупиковой ситуации".