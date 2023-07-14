Даже если страны Североатлантического альянса увеличат количество поставляемой ВСУ военной техники, это не поможет украинской армии прорвать оборону ВС РФ, заверил глава штаба Разведуправления Пентагона Джон Кирххофер.
Американский военный чиновник пессимистично смотрит на решение Белого дома отправить Украине кассетные боеприпасы и новые ракетные системы HIMARS. Он также не верит, что ВСУ помогут британские ракеты Storm Shadow.
"Ни что из этого, к сожалению, не является святым Граалем, который ищут украинцы и который позволит им прорваться", — цитирует Кирххофера издание Bloomberg.
Он добавил, что сейчас в страны НАТО находятся "в тупиковой ситуации".
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