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Глава разведки Пентагона Кирххофер: техника НАТО не поможет ВСУ прорвать оборону ВС России

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Мир

Даже если страны Североатлантического альянса увеличат количество поставляемой ВСУ военной техники, это не поможет украинской армии прорвать оборону ВС РФ, заверил глава штаба Разведуправления Пентагона Джон Кирххофер.

Глава разведки Пентагона Кирххофер: техника НАТО не поможет ВСУ прорвать оборону ВС России
Фото: By U.S. Secretary of Defense - 200911-D-BN624-0348, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=94030409

Американский военный чиновник пессимистично смотрит на решение Белого дома отправить Украине кассетные боеприпасы и новые ракетные системы HIMARS. Он также не верит, что ВСУ помогут британские ракеты Storm Shadow.

"Ни что из этого, к сожалению, не является святым Граалем, который ищут украинцы и который позволит им прорваться", — цитирует Кирххофера издание Bloomberg.

Он добавил, что сейчас в страны НАТО находятся "в тупиковой ситуации".

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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