РИА Новости: запретом на экспорт редкоземельных металлов Китай окатил Европу холодным душем

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В "войну чипов" между США и Китаем вмешалась Европа. Это привело к запрету КНР на экспорт редкоземельных металлов, которые являются важным компонентом для производства микросхем. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Наталья Дембинская.

Фото: pixabay.com

Европейский союз осознал серьёзность ситуации и призвал своих металлургов наладить собственное производство данных металлов. Однако компании столкнулись с невозможностью вложить значительные суммы денег в новые проекты без государственной поддержки, и также испытывают недостаток необходимого сырья.

Энергетический кризис усугубил ситуацию, и многие металлургические предприятия, в особенности алюминиевые комбинаты, вынуждены были закрыться, что повлияло отрицательно на состояние данного сектора в Европе.

Перед европейскими организациями стоит серьёзный вызов — достичь самообеспечения в редкоземельных металлах. Однако это может потребовать совместных усилий и поддержки со стороны правительств и инвесторов.

"В Европе изучают разные варианты. Например, в бельгийской Umicore сообщили о разработке технологии на основе "тонкопленочного" германия, существенно сокращающей его использование. Но о выходе из редкоземельного тупика, в который Европа сама себя загнала, говорить пока рано", — заключила обозреватель.

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