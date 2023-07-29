В "войну чипов" между США и Китаем вмешалась Европа. Это привело к запрету КНР на экспорт редкоземельных металлов, которые являются важным компонентом для производства микросхем. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Наталья Дембинская.
Европейский союз осознал серьёзность ситуации и призвал своих металлургов наладить собственное производство данных металлов. Однако компании столкнулись с невозможностью вложить значительные суммы денег в новые проекты без государственной поддержки, и также испытывают недостаток необходимого сырья.
Энергетический кризис усугубил ситуацию, и многие металлургические предприятия, в особенности алюминиевые комбинаты, вынуждены были закрыться, что повлияло отрицательно на состояние данного сектора в Европе.
Перед европейскими организациями стоит серьёзный вызов — достичь самообеспечения в редкоземельных металлах. Однако это может потребовать совместных усилий и поддержки со стороны правительств и инвесторов.
"В Европе изучают разные варианты. Например, в бельгийской Umicore сообщили о разработке технологии на основе "тонкопленочного" германия, существенно сокращающей его использование. Но о выходе из редкоземельного тупика, в который Европа сама себя загнала, говорить пока рано", — заключила обозреватель.
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