РИА Новости: эра чипирования людей уже началась в 2023 году

2:02 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, получила разрешение от FDA на проведение клинических испытаний нейроимплантов на людях. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: pixabay.com

Учёные, используя электроэнцефалографию, обнаружили, что нейроны мозга передают друг другу импульсы с информацией. В 1973 году была разработана технология, позволяющая преобразовывать мысли в физические действия. В нейронном интерфейсе работа проходила через четыре этапа. Они включают сбор сигнала от мозга, его обработку, интерпретацию и выполнение действия.

Первые нейроимпланты были протестированы на животных в 1990-х годах. В настоящее время эти устройства и интерфейсы разрабатываются с целью помочь людям с ограниченными возможностями. Компания Neuralink, в частности, проводит испытания нейроимплантов на людях. Чип, внедряемый в череп, вставляется с помощью специального робота. Тысячи миниатюрных нитей соединяют его с нейронами мозга, а связь осуществляется через беспроводной интерфейс с компьютером.

Компания утверждает, что её технология Link способна управлять конечностями через протезы, а также может значительно улучшить лечение болезней.

Учёные из Калифорнии и Сан-Франциско создали зрительный протез под названием Science Eye на основе нейроимплантов. Также уже более пяти лет проводятся испытания интерфейса BrainGate на пациентах с повреждениями позвоночника и после инсультов.

В рамках проекта Национальной технологической инициативы (НТИ) разрабатывается российская система "Нейронет", которая направлена на создание интерфейсов между человеком и машиной. В ближайшем будущем нейротехнологии значительно улучшат качество жизни людей с ограниченными возможностями.

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