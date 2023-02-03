Российский депутат призвал принудительно чипировать отдыхающих за границей чиновников

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев сказал, что чиновникам, которые отдыхают за рубежом, нужны чипы. Они обеспечат политикам и России безопасность, пояснил парламентарий.

"Предлагаю в принудительном порядке "чипировать" чиновников, которые неугомонно рвутся отдыхать за границу", — отметил Хамзаев, слова которого приводит РИА Новости.

Как подчеркнул депутат, международные контрразведчики вербуют и запугивают госслужащих, вынуждают их совершать преступления против страны.

Ранее Хамзаев попросил лишить гражданства музыканта Семёна Слепакова из-за песни о военной спецоперации РФ на Украине.