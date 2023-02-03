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Российский депутат призвал принудительно чипировать отдыхающих за границей чиновников

Политика

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев сказал, что чиновникам, которые отдыхают за рубежом, нужны чипы. Они обеспечат политикам и России безопасность, пояснил парламентарий.

Российский депутат призвал принудительно чипировать отдыхающих за границей чиновников

"Предлагаю в принудительном порядке "чипировать" чиновников, которые неугомонно рвутся отдыхать за границу", — отметил Хамзаев, слова которого приводит РИА Новости.

Как подчеркнул депутат, международные контрразведчики вербуют и запугивают госслужащих, вынуждают их совершать преступления против страны.

Ранее Хамзаев попросил лишить гражданства музыканта Семёна Слепакова из-за песни о военной спецоперации РФ на Украине.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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