Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев сказал, что чиновникам, которые отдыхают за рубежом, нужны чипы. Они обеспечат политикам и России безопасность, пояснил парламентарий.
"Предлагаю в принудительном порядке "чипировать" чиновников, которые неугомонно рвутся отдыхать за границу", — отметил Хамзаев, слова которого приводит РИА Новости.
Как подчеркнул депутат, международные контрразведчики вербуют и запугивают госслужащих, вынуждают их совершать преступления против страны.
Ранее Хамзаев попросил лишить гражданства музыканта Семёна Слепакова из-за песни о военной спецоперации РФ на Украине.
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