Министр культуры Украины Ткаченко отправлен в отставку

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Решением Верховной Рады в отставку отправлен глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко. Об этом проинформировал депутат Ярослав Железняк.

Фото: golos.ua

"Парламент поддержал отставку с должности министра культуры и информационной политики Ткаченко Александра. За — 321 депутат", — написал Железняк в своём Tekegram-канале.

Ранее Ткаченко попросил выделить его ведомству более 10 миллионов долларов в текущем году для того, чтобы снимать украинское кино и сериалы, отметив при этом, что считает такие суммы нормальной практикой.

По этой причине украинский президент Владимир Зеленский дал поручение премьер-министру страны Денису Шмыгалю заменить кандидатуру Ткаченко. Сам теперь уже бывший министр культуры заявил, что сам попросил освободить его от занимаемой должности.