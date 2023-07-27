Решением Верховной Рады в отставку отправлен глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко. Об этом проинформировал депутат Ярослав Железняк.
"Парламент поддержал отставку с должности министра культуры и информационной политики Ткаченко Александра. За — 321 депутат", — написал Железняк в своём Tekegram-канале.
Ранее Ткаченко попросил выделить его ведомству более 10 миллионов долларов в текущем году для того, чтобы снимать украинское кино и сериалы, отметив при этом, что считает такие суммы нормальной практикой.
По этой причине украинский президент Владимир Зеленский дал поручение премьер-министру страны Денису Шмыгалю заменить кандидатуру Ткаченко. Сам теперь уже бывший министр культуры заявил, что сам попросил освободить его от занимаемой должности.
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