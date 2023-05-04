Замдиректора Института стран СНГ политолог Владимир Жарихин объяснил, для чего на Украине сносят памятники.
Эксперт уверен, что на Украине стараются сделать так, чтобы из памяти людей исчезли воспоминания о том, что страна была частью России.
Ранее сообщалось, что Киев подвергнется тотальной украинизации.
"Законопроект и получил условное название "АнтиПушкин" — ведь Александр Сергеевич, как "имперский поэт и писатель", должен быть в первую очередь забыт "новыми украинцами", — цитирует слова политолога ФАН.
Министр культуры Украины Александр Ткаченко объяснял, что на Украине из списков государственного реестра будут вычёркивать памятники, в которых присутствуют символы "российской имперской и советской тоталитарной политики и идеологии".
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Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.