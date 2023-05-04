Политолог Жарихин об украинской проекте "АнтиПушкин": стирание культурного кода

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Замдиректора Института стран СНГ политолог Владимир Жарихин объяснил, для чего на Украине сносят памятники.

Фото: REX/ Shutterstock

Эксперт уверен, что на Украине стараются сделать так, чтобы из памяти людей исчезли воспоминания о том, что страна была частью России.

Ранее сообщалось, что Киев подвергнется тотальной украинизации.

"Законопроект и получил условное название "АнтиПушкин" — ведь Александр Сергеевич, как "имперский поэт и писатель", должен быть в первую очередь забыт "новыми украинцами", — цитирует слова политолога ФАН.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко объяснял, что на Украине из списков государственного реестра будут вычёркивать памятники, в которых присутствуют символы "российской имперской и советской тоталитарной политики и идеологии".

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