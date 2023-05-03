Киев подвергнется тотальной украинизации — городской совет принял новую концепцию

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Столицу Украины ожидает тотальная украинизация. Соответствующую концепцию приняли депутаты местного городского совета.

Фото: artfile.ru

В период до 2025 года в Киеве не должно остаться никаких признаков русской культуры и русского языка. Таковы основные посылы новой концепции развития города, включающей в себя десять пунктов. Они охватывают, в том числе, образование, культуру, сферу услуг и общественный транспорт.

В частности, в Киеве будут создаваться курсы и разговорные клубы украинского языка, которые начнут открывать в библиотеках. Появятся офисы языковой культуры, пройдут показы классики украинского кино и современных фильмов. Все образовательные программы будут направлены на обучение ещё не до конца хорошо владеющих граждан украинскому языку. Они затронут, в том числе, и инвалидов.

Также Верховная Рада приняла законопроект, который значительно упрощает снос связанных с Российской империей и СССР памятников на территории страны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.