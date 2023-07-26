Responsible Statecraft: назначение Нуланд в Госдеп станет "кошмаром" для российско-американских отношений

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Когда заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд займёт пост исполняющей обязанности первого замглавы Госдепартамента, это обернётся настоящим кошмаром для российско-американских отношений. Такое мнение выразил обозреватель Коннор Эколс в материале для Responsible Statecraft.

Фото: flickr. com

Журналист считает, что это назначение очень обрадует всех тех, кто ненавидит Россию, и думает, чем бы ещё напакостить Москве.

"Но для тех, кто выступает за прекращение конфликта на Украине через переговоры, повышение по службе дипломата, печально известного своим недипломатичностью, станет поистине горькой пилюлей", — сказано в статье.

Эколс прогнозирует, что повышение Нуланд не будет воспринято в России с радостью. Журналист напомнил, что это назначение, возможно, не станет для неё постоянной работой.