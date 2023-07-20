Миссия Нуланд: США собираются поссорить ЮАР с Россией

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Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд может в ближайшее время отправиться с визитом в Южно-Африканскую республику, сообщает издание Foreign Policy.

Фото: https://www.meme-arsenal.com/

Поездка должна состояться в ближайшие недели, говорится в материале. А в августе ЮАР собирается посетить заместитель председателя комитета палаты представителей по иностранным делам конгресса США Грегори Микс.

В общем-то, не делается секрета из этих поездок накануне саммита БРИКС, который должен пройти в ЮАР 23-24 августа. Вашингтон ищет способы оказать давление на ЮАР, чтобы эта страна пересмотрела свои отношения с Россией.

Ранее группа американских законодателей призвала администрацию Джо Байдена отказаться от планов провести в ЮАР торговый саммит из-за того, что мероприятие может послужить "одобрением… поддержки ЮАР вторжения России на Украину" и привести к нарушению санкционного законодательства.

Правда, насколько идея блокировки саммита популярна в Вашингтоне, не совсем понятно, поскольку обратились к Байдену четыре человека.

Но очевидно, что США будут искать способы оказать давление на ЮАР. Напомним, весной разразился скандал после того, как посол США в этой стране обвинил Южно-Африканскую республику в поставках оружия России.

В МИД страны впоследствии заявили, что после официального протеста посол принёс извинения — мол, признал, что перешёл черту и "безоговорочно извинился перед правительством и народом ЮАР".

Однако эта история отнюдь не означает, что Вашингтону не на кого опереться в ЮАР. В частности, оппозиционный Демократический альянс как раз выступает за то, чтобы ЮАР свернула сотрудничество с Россией.

И в оппозиции даже объявили своим достижением, что президент России не поедет на саммит БРИКС в Йоханнесбург.