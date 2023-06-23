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США будут уговаривать страны БРИКС выступить против России

2:05
Мир

В Копенгагене в ближайшие дни пройдёт встреча, на которой высокопоставленные американские чиновники будут пытаться убедить государства БРИКС изменить отношение к России.

США будут уговаривать страны БРИКС выступить против России
Фото: syl.ru

Речь идёт о Бразилии, Индии, Южно-Африканской республике. Ожидается, что во встрече могут принять участие официальные лица из Турции и Китая. О том, какое значение придают в Вашингтоне этой встрече, свидетельствует тот факт, что на неё отправились советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Вообще говоря, встреча эта была организована по просьбе Украины. Собственно, и направлена она на то, чтобы привлечь на сторону Киева больше государств. А поскольку в своих силах киевский режим не уверен, то попросил пособить американцев.

Те откликнулись. Но список участников встречи ещё окончательно не сформирован. Потому в нём могут быть изменения. И вовсе не факт, что приедут представители всех государств, которые сейчас называют.

Американские и европейские чиновники признают, что привлечь незападные страны в проукраинскую коалицию очень сложно. "Мы слишком мало осознаём, насколько остальной мир не убеждён. Они не убеждены. Ужасно признавать это", — цитирует британская Financial Times одного из таких чиновников.

Как отмечает издание, торговые отношения России и Китая резко возросли с начала спецоперации, Индия значительно нарастила поставки сырой нефти.

Что касается встречи в Копенгагене, то чиновники в неформальной обстановке обсудят принципы мирного урегулирования на Украине. При этом сообщается, что встреча не нацелена на какой-либо конкретный результат.

Индия, Бразилия, Китай и Южная Африка — все участники сообщества БРИКС — отказались присоединиться к западным санкциям против России.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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