Российские силы достигли успехов в наступательных операциях возле населённых пунктов Сватово, Кременная и Артёмовск, гласит очередная сводка американского Института изучения войны (ISW).
Эксперты из США также признали результативность ударов беспилотными летательными аппаратами ВС РФ по военным объектам ВСУ в тыловых районах Украины.
Специалисты ISW были вынуждены отметить укрепление российского военно-промышленного комплекса за счёт создания новых оборонных предприятий.
Ранее британское издание опубликовало видео подбитого на Украине танка, выдав немецкий Leopard за российский Т-90 "Прорыв".
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Политолог Сергей Марков объяснил, для чего министр обороны РФ Сергей Шойгу встретится с властями КНДР.