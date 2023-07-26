Эксперты американского Института изучения войны признали успехи ВС РФ на Украине

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Российские силы достигли успехов в наступательных операциях возле населённых пунктов Сватово, Кременная и Артёмовск, гласит очередная сводка американского Института изучения войны (ISW).

Фото: Rutube.ru/Минобороны России

Эксперты из США также признали результативность ударов беспилотными летательными аппаратами ВС РФ по военным объектам ВСУ в тыловых районах Украины.

Специалисты ISW были вынуждены отметить укрепление российского военно-промышленного комплекса за счёт создания новых оборонных предприятий.

Ранее британское издание опубликовало видео подбитого на Украине танка, выдав немецкий Leopard за российский Т-90 "Прорыв".