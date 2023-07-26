Журналисты из Великобритании опубликовали видео уничтожения немецкого танка Leopard 2А6 на Запорожском направлении, но попытались выдать ролик за успех ВСУ.
"Русский танк охвачен огнём после прямого попадания украинской ракеты", — с таким заголовком опубликовало видео издание The Sun и уточнило, что в кадре ликвидирован российский Т-90.
Надо отдать должное читателям британской газеты, которые быстро указали журналистам, что те пытаются выдать желаемое за действительное. В комментариях под видео они написали, что боевая машина в ролике — Leopard 2А6, переданный ВСУ Германией, а атаковавшей танк дрон — российский барражирующий боеприпас "Ланцет-3".
Ранее в Госдуме предложили создать копии захваченных ракет HIMARS и Storm Shadow, чтобы потом ими ударить по ВСУ.
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