Киев в тяжёлом положении и может пойти на соглашение с Польшей, заявил бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер. По его словам, Варшава уже создаёт "польский легион", и в радиоэфирах ВСУ всё чаще звучит иностранная речь.
Как подчеркнул Риттер, кроме того, Варшава поддерживает официальный Киев материально, что тоже вряд ли делается безвозмездно.
"Речь уже не идёт о победе, Украина не может выиграть, и все прекрасно это понимают", — заявил Риттер в эфире Stephen Gardner.
Польша может вмешаться в украинский конфликт напрямую, чтобы "поддержать" ВСУ, однако, это грозит конфронтацией непосредственно с Россией. Тем не менее поляки не оставляют мечты вернуть себе западные территории Незалежной.
"Таким образом, существует большое количество сценариев соглашения, которые могут разыграться. Все они не только возможны — многие из них вероятны", — резюмировал Риттер.
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