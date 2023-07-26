Экс-офицер США Риттер: Польша и Украина ведут переговоры об объединении — Киев в тяжёлом положении

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Киев в тяжёлом положении и может пойти на соглашение с Польшей, заявил бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер. По его словам, Варшава уже создаёт "польский легион", и в радиоэфирах ВСУ всё чаще звучит иностранная речь.

Фото: www.reddit.com

Как подчеркнул Риттер, кроме того, Варшава поддерживает официальный Киев материально, что тоже вряд ли делается безвозмездно.

"Речь уже не идёт о победе, Украина не может выиграть, и все прекрасно это понимают", — заявил Риттер в эфире Stephen Gardner.

Польша может вмешаться в украинский конфликт напрямую, чтобы "поддержать" ВСУ, однако, это грозит конфронтацией непосредственно с Россией. Тем не менее поляки не оставляют мечты вернуть себе западные территории Незалежной.

"Таким образом, существует большое количество сценариев соглашения, которые могут разыграться. Все они не только возможны — многие из них вероятны", — резюмировал Риттер.