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Экс-разведчик США Риттер: Финляндия создала себе проблемы вступлением в НАТО

1:00
Мир

Решение Финляндии присоединиться к Североатлантическому альянсу (НАТО) вызвало обсуждения и разнообразные мнения на мировой арене. Один из противников такого шага — бывший американский разведчик Скотт Риттер, который озвучил свои опасения и критику в адрес Хельсинки в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

Экс-разведчик США Риттер: Финляндия создала себе проблемы вступлением в НАТО
Фото: el.gr

По словам Риттера, Финляндия оказалась в невыгодном положении после принятия решения вступить в НАТО. По его мнению, для Хельсинки любые попытки атаковать Россию будут иметь катастрофические последствия. При этом он отметил, что в случае необходимости Москва может легко усилить своё военное присутствие у границы для обеспечения безопасности своей территории, как это ранее заявлял президент РФ Владимир Путин.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва предприняла адекватные шаги, заблаговременно подготовившись к расширению НАТО.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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