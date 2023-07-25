Решение Финляндии присоединиться к Североатлантическому альянсу (НАТО) вызвало обсуждения и разнообразные мнения на мировой арене. Один из противников такого шага — бывший американский разведчик Скотт Риттер, который озвучил свои опасения и критику в адрес Хельсинки в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
По словам Риттера, Финляндия оказалась в невыгодном положении после принятия решения вступить в НАТО. По его мнению, для Хельсинки любые попытки атаковать Россию будут иметь катастрофические последствия. При этом он отметил, что в случае необходимости Москва может легко усилить своё военное присутствие у границы для обеспечения безопасности своей территории, как это ранее заявлял президент РФ Владимир Путин.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва предприняла адекватные шаги, заблаговременно подготовившись к расширению НАТО.
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