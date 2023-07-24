Автор Mysl Polska назвал семь критических ошибок Зеленского

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Между Россией и США оказался президент Украины Владимир Зеленский. Он хочет поиграть в независимую игру, но не может этого сделать из-за ряда объективных и субъективных факторов. Об этом сообщил политолог Яцек Муджицкий. Эксперт выделил семь критических ошибок главы киевского режима.

Фото: .thetimes.co.uk

Первая ошибка — это внешний вид президента. Одежда Зеленского подходит не для одного из лидеров мировой политики, а для военачальника. Кроме того, он не имеет ни военного образования, ни воинского звания, поэтому эта мелочь имеет огромное значение для определения политической роли в медиа-сфере.

Вторая ошибка Зеленского состоит в том, что он совершенно не разбирается в политике.

"Он воображает (или ему внушают), что он спасает весь мир, но на самом деле ничего не видит за пределами Украины", — сообщил журналист в материале для Mysl Polska.

Третья ошибка — лидер Незалежной не принимает условий России по мирному урегулированию конфликта. Он не понимает, что целью проводимой Западом кампании является не помощь Украине, а реализация интересов Запада.

Четвертая — Зеленский критикует своих же кураторов, а потом требует от них лояльности.

Пятая — действия главы киевского режима привели к тому, что народ Украины утратил к нему доверие.

Шестая — Зеленский не знает, как восстанавливать собственную страну, поскольку рассчитывает на поражение России.

Седьмая ошибка — Зеленский доверяет США, несмотря на факт использования Украины со стороны Вашингтона. Американцы воспринимают его как средство присвоения средств.

"Судьба Зеленского трагична", — сделал вывод обозреватель.