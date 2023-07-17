AS: Зеленский на саммите НАТО выглядел так, словно был на волоске от смерти

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Президент Украины Владимир Зеленский выглядел на саммите НАТО в Вильнюсе как человек, который оказался на волоске от смерти. Об этом сообщил бывший федеральный прокурор Джордж Пэрри в материале для American Spectator.

Фото: AP Photo / Yves Herman

"Или, точнее, Зеленский выглядел, как больной раком фермер, пытающийся занять денег под урожай следующего года", — указал эксперт.

Пэрри отметил, что украинская армия находится в отчаянном положении из-за нехватки боеприпасов, которые Запад не предоставил Киеву. Более того, решение главы Белого дома Джо Байдена передать ВСУ кассетные боеприпасы ещё раз доказывает, что киевский режим столкнулся с серьёзными проблемами на фронте.

"Неужели у США и НАТО заканчиваются деньги, материальные средства и оружие?" — добавил экс-прокурор.

Эксперт подчеркнул: контрнаступление ВСУ "забуксовало", несмотря на помощь со стороны НАТО. Украинские войска не смогли прорвать даже первый из трёх оборонительных рубежей, возведённых российской армией.