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Турция усложняет процедуру получения гражданства в рамках процесса по членству в Евросоюзе

0:53
Мир

В турецком правительстве принято решение усложнить процедуру получения гражданства иностранными лицами в рамках процесса по членству в Европейском союзе. Корреспонденты информационного издания Hürriyet пишут об этом, ссылаясь на собственный осведомлённый источник в дипломатических кругах.

Турция усложняет процедуру получения гражданства в рамках процесса по членству в Евросоюзе
Фото: freepik.com

Собеседник уточнил, что иммиграционная политика властей Турции является на сегодняшний день одним из приоритетных вопросов. Специалисты проводят сейчас исследования, ориентированные усложнение процесса получения гражданства Турции теми, кто ищет убежища. Особенно это касается сирийцев, подчеркнул источник.

Турецкие дипломаты акцентировали внимание на том, что иностранные граждане, которые просят убежища, — это один из самых важных аспектов актуальной визовой проблемы.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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