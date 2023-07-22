Турция усложняет процедуру получения гражданства в рамках процесса по членству в Евросоюзе

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В турецком правительстве принято решение усложнить процедуру получения гражданства иностранными лицами в рамках процесса по членству в Европейском союзе. Корреспонденты информационного издания Hürriyet пишут об этом, ссылаясь на собственный осведомлённый источник в дипломатических кругах.

Фото: freepik.com

Собеседник уточнил, что иммиграционная политика властей Турции является на сегодняшний день одним из приоритетных вопросов. Специалисты проводят сейчас исследования, ориентированные усложнение процесса получения гражданства Турции теми, кто ищет убежища. Особенно это касается сирийцев, подчеркнул источник.

Турецкие дипломаты акцентировали внимание на том, что иностранные граждане, которые просят убежища, — это один из самых важных аспектов актуальной визовой проблемы.