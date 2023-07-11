Власти Турции собираются парализовать деятельность Североатлантического альянса, чтобы получить выгоду после присоединения Швеции к военному блоку, пишет 19fortyfive.
По информации издания, ситуация уже оборачивается катастрофой для Вашингтона.
"Турция использовала своё присутствие в НАТО для парализации этого института и извлечения выгоды из своего де-факто права вето", — сказано в материале.
Чтобы снять вето, генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбургу и советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану придётся предоставить Турции возможность парализовать Европейский союз, уточнил автор статьи. Он считает, что, став членом ЕС, Анкара устроит подрыв демократической ориентации этой организации изнутри.
Как подчеркнул обозреватель, Турция после вхождения Швеции в альянс также ожидает отмены большинства санкций, связанных с обороной.
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