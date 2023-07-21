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FT: США требуют от африканских лидеров не посещать саммит "Россия — Африка"

1:26
Мир

Американские власти оказывают давление на лидеров африканских государств, требуя, чтобы они не ехали на предстоящий саммит "Россия — Африка", который пройдёт 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

FT: США требуют от африканских лидеров не посещать саммит "Россия — Африка"
Фото: pixabay.com

По данным британского издания Financial Times, "уговаривать" Вашингтон начал после того, как прекратила своё действие зерновая сделка. Хотя, заметим, российский МИД задолго до того сообщал о то, что США оказывают давление на лидеров стран Африки, требуя, чтобы они не ездили в Санкт-Петербург.

В материале отмечается, что Вашингтон требует, чтобы власти африканских государств осудили решение России относительно зерновой сделки.

Британское издание подчёркивает, что такие действия США ставят государства региона в затруднительное положение, так как Африка часто нуждается в поддержке России и Соединённых Штатов в области экономики и безопасности.

Напомним, ранее стало известно о готовящихся в визитах высокопоставленных американских чиновников в Южно-Африканскую республику. В том числе заместителя госсекретаря Виктории Нуланд.

В ЮАР в августе пройдёт саммит государств БРИКС. В Вашингтоне не скрывают, что хотят пересмотра отношений ЮАР с Россией. Собственно, это и станет главной темой визитов чиновников и дипломатов США.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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