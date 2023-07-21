Американские власти оказывают давление на лидеров африканских государств, требуя, чтобы они не ехали на предстоящий саммит "Россия — Африка", который пройдёт 27-28 июля в Санкт-Петербурге.
По данным британского издания Financial Times, "уговаривать" Вашингтон начал после того, как прекратила своё действие зерновая сделка. Хотя, заметим, российский МИД задолго до того сообщал о то, что США оказывают давление на лидеров стран Африки, требуя, чтобы они не ездили в Санкт-Петербург.
В материале отмечается, что Вашингтон требует, чтобы власти африканских государств осудили решение России относительно зерновой сделки.
Британское издание подчёркивает, что такие действия США ставят государства региона в затруднительное положение, так как Африка часто нуждается в поддержке России и Соединённых Штатов в области экономики и безопасности.
Напомним, ранее стало известно о готовящихся в визитах высокопоставленных американских чиновников в Южно-Африканскую республику. В том числе заместителя госсекретаря Виктории Нуланд.
В ЮАР в августе пройдёт саммит государств БРИКС. В Вашингтоне не скрывают, что хотят пересмотра отношений ЮАР с Россией. Собственно, это и станет главной темой визитов чиновников и дипломатов США.
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