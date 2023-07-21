Президент США Джо Байден не смог самостоятельно найти выход со сцены в Филадельфии

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Американский лидер Джо Байден вновь потерялся на сцене. Глава Белого дома не смог самостоятельно найти выход после выступления в Филадельфии.

Джо Байден вновь заблудился на сцене

Соответствующая видеозапись появилась на YouTube-канале GOP War Room. Судя по ролику, 80-летний Байден завершил выступление, поблагодарил публику, а затем попытался покинуть сцену, но заблудился. Президенту США пришлось жестом попросить помощи у своего сотрудника.

Лишь получив необходимые указания Байден всё-таки развернулся и направился в правильную сторону.

Ранее американский лидер не смог найти выход со сцены в Нью-Йорке. В ходе своего выступления он спрогнозировал серьёзные проблемы для всего мирового сообщества в случае дефолта на территории США, а затем потерялся в пространстве. Пользователи Сети, комментируя поведение Байдена, усомнились в его способности управлять государством.