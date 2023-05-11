Американский лидер Джо Байден после речи с угрозами всему миру заблудился на сцене. Соответствующие кадры опубликовал канал PBS NewsHour.
Во время выступления в Нью-Йорке президент США заявил, что мировое сообщество столкнётся с серьёзными проблемами, если на территории его государства случится дефолт. Попрощавшись с публикой, Байден поспешил к выходу, однако не смог найти его самостоятельно.
На видеозаписи продемонстрировано, как к руководителю Белого дома подходит помощник и указывает ему верный путь.
Пользователи соцсетей, комментируя этот инцидент, в очередной раз усомнились в способности Байдена управлять Соединёнными Штатами.
Ранее американский лидер предупредил граждан США, что возможный дефолт повлечёт катастрофические последствия для экономики. Он призвал организовать переговоры по повышению потолка государственного долга.
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