Лидер США Байден не смог найти выход со сцены после речи с угрозами всему миру

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Американский лидер Джо Байден после речи с угрозами всему миру заблудился на сцене. Соответствующие кадры опубликовал канал PBS NewsHour.

Фото: Biden Transition TV via CNP/Consolidated News Photos

Во время выступления в Нью-Йорке президент США заявил, что мировое сообщество столкнётся с серьёзными проблемами, если на территории его государства случится дефолт. Попрощавшись с публикой, Байден поспешил к выходу, однако не смог найти его самостоятельно.

На видеозаписи продемонстрировано, как к руководителю Белого дома подходит помощник и указывает ему верный путь.

Пользователи соцсетей, комментируя этот инцидент, в очередной раз усомнились в способности Байдена управлять Соединёнными Штатами.

Ранее американский лидер предупредил граждан США, что возможный дефолт повлечёт катастрофические последствия для экономики. Он призвал организовать переговоры по повышению потолка государственного долга.

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