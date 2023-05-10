Президент США Байден подтвердил, что возможный дефолт повлечёт катастрофические последствия

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американский лидер Джо Байден предупредил о катастрофических последствиях возможного дефолта для экономической системы США.

Фото: almode.ru

По его словам, кризис неизбежен, если переговоры по повышению потолка государственного долга будут провалены. Байден также прокомментировал слова республиканца Кевина Маккарти, заявившего, что конгресс не достиг подвижек по проблемным вопросам, связанным с госдолгом.

"Я думаю, он знает, что дефолт станет разрушительным", — сказал президент США журналистам после разговора с лидерами конгресса.

Он добавил, что дискуссии по теме государственного долга планируется продолжить в пятницу, 12 мая. Как пояснил Байден, конгрессмены должны утвердить меры, которые позволят не допустить дефолта.

Ранее стало известно, что американский лидер может пропустить саммит стран G7 в Японии из-за проблем с финансами в собственной стране.

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