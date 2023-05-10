Американский лидер Джо Байден предупредил о катастрофических последствиях возможного дефолта для экономической системы США.
По его словам, кризис неизбежен, если переговоры по повышению потолка государственного долга будут провалены. Байден также прокомментировал слова республиканца Кевина Маккарти, заявившего, что конгресс не достиг подвижек по проблемным вопросам, связанным с госдолгом.
"Я думаю, он знает, что дефолт станет разрушительным", — сказал президент США журналистам после разговора с лидерами конгресса.
Он добавил, что дискуссии по теме государственного долга планируется продолжить в пятницу, 12 мая. Как пояснил Байден, конгрессмены должны утвердить меры, которые позволят не допустить дефолта.
Ранее стало известно, что американский лидер может пропустить саммит стран G7 в Японии из-за проблем с финансами в собственной стране.
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