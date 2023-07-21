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American Conservative: Украина может говорить о победе до тех пор, пока остаётся на карте

1:00
Мир

Официальный Киев искажает цели России в спецоперации, говоря о полном "уничтожении" Украины, однако, в таком случае власти страны могут говорить о "победе", пока Незалежная хоть как-то остаётся на карте мира, заявили американские аналитики.

American Conservative: Украина может говорить о победе до тех пор, пока остаётся на карте
Фото: Telegram-канал экс-депутата Рады Ильи Кивы https://t.me/The_Kyva

Так американский обозреватель Брэдли Девлин прокомментировал заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что реальная цель России "уничтожить" Украину.

"Единственное основание, на котором Шмыгаль может утверждать, что Украина выигрывает войну, — это вопиющее искажение целей России, которые, по его словам, заключаются в том, чтобы "уничтожить Украину", — написал Девлин в статье для American Conservative.

Как уточнил аналитик, в таком случае то, что Украина остаётся на карте мира уже "победа" для Киева, и неважно, что страна уже потеряла часть регионов. Однако украинские власти подобная трактовка не устраивает.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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