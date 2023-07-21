В ЦРУ не увидели сигналов, что Россия готовиться применить ядерное оружие

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В США не видят шагов со стороны России в подготовке к применению ядерного оружия, заявил глава ЦРУ Уильям Бёрнс.

Фото: mil.ru

По его словам, никаких конкретных действий для применения ТЯО Россия не делает.

"Мы не видим сегодня никакой конкретной подготовки к потенциальному применению ядерного оружия", — заявил Бёрнс на форуме по безопасности.

Как подчеркнул глава ЦРУ, при встрече с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным он напомнил о последствиях применения ТЯО. Кроме прочего, Китай также высказался по этому поводу и Россия не может "игнорировать его голос".