Экс-генпрокурор Украины Луценко обвинил Зеленского в начале конфликта

К началу конфликта привели системные ошибки президента Украины Владимира Зеленского, заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Фото: AP Photo / Yves Herman

По его мнению, лидер Незалежной пришёл на пост совершенно неподготовленным к власти.

"Президент Зеленский пришёл абсолютно неподготовленным к власти и, к сожалению, допустил ряд системных ошибок по многим направлениям", — заявил Луценко в эфире канала "Крапiвний".

Кроме того, с приходом Зеленского начались серьёзные кадровые перестановки, которые привели к экономическому спаду. В результате чего такая "чехарда" развалила систему управления.

Как подчеркнул экс-прокурор Незалежной, только в одной области Украины сменили губернатора 21 раз.