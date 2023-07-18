К началу конфликта привели системные ошибки президента Украины Владимира Зеленского, заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко.
По его мнению, лидер Незалежной пришёл на пост совершенно неподготовленным к власти.
"Президент Зеленский пришёл абсолютно неподготовленным к власти и, к сожалению, допустил ряд системных ошибок по многим направлениям", — заявил Луценко в эфире канала "Крапiвний".
Кроме того, с приходом Зеленского начались серьёзные кадровые перестановки, которые привели к экономическому спаду. В результате чего такая "чехарда" развалила систему управления.
Как подчеркнул экс-прокурор Незалежной, только в одной области Украины сменили губернатора 21 раз.
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