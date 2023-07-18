Foreign Policy: ЕС не готов к присоединению Украины

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Евросоюз не готов интегрировать Украины, несмотря на высокопарные слова о поддержке Киева и перспективах присоединения страны к блоку, заявили аналитики. По их мнению, если бы ЕС был намерен "поглотить" украинскую сторону, то давно начал бы действовать.

Фото: Fotodom.ru

Так, по мнению экспертов, Украина с её территорией, населением и финансовыми проблемами нуждается в серьёзных реформах, чтобы вступить в ЕС.

"Для поглощения страны с такими размерами, населением, низким уровнем доходов, потребностями пострадавшей из-за боевых действий Украины в восстановлении и финансировании, потребовалась бы серьёзная реформа институтов, политики и бюджетных процессов в самом ЕС, — пишет Foreign Policy. — ЕС не готов к присоединению Украины".

По мнению авторов, такие перемены в Незалежной стоили бы колоссальных затрат, что привело бы к конфликту внутри самого Евросоюза. А то, что говорят европейские чиновники, и что делают для присоединения Украины к ЕС, противоречит друг другу, резюмировали аналитики.