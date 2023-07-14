Шмыгаль сообщил, что Киев получит сотни миллионов евро от ЕС на восстановление Украины

Киев получил 400 миллионов евро от Евросоюза в качестве помощи на восстановление Украины, заявил премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль.

Фото: Фото — 112.ua

По его словам, власти уже определили приоритетные цели, куда намерены потратить деньги европейцев.

"ЕИБ и государства — члены ЕС выделяют более 400 млн евро на восстановление Украины, — сообщил Шмыгаль на странице в Сети. — Это поможет финансировать наиболее актуальные проекты по восстановлению, в частности, объектов критической инфраструктуры".

Когда украинские власти получат деньги, Шмыгаль не конкретизировал, как и то, какие именно объекты будут восстановлены.