Киев получил 400 миллионов евро от Евросоюза в качестве помощи на восстановление Украины, заявил премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль.
По его словам, власти уже определили приоритетные цели, куда намерены потратить деньги европейцев.
"ЕИБ и государства — члены ЕС выделяют более 400 млн евро на восстановление Украины, — сообщил Шмыгаль на странице в Сети. — Это поможет финансировать наиболее актуальные проекты по восстановлению, в частности, объектов критической инфраструктуры".
Когда украинские власти получат деньги, Шмыгаль не конкретизировал, как и то, какие именно объекты будут восстановлены.
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