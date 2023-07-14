Посольство РФ оценило заявление США о кассетных боеприпасах для Украины: ВСУ в отчаянии

0:58 Your browser does not support the audio element. Политика

В российском посольстве назвали слова США о том, что ВСУ будут использовать запрещённые боеприпасы "аккуратно", неуклюжей попыткой скрыть провокацию.

Фото: https://t.me/SergeyKolyasnikov/49429

Ранее Пентагон заявил, что украинские военные будут применять кассетные боеприпасы в "подходящих районах".

Как уточнили в дипмиссии, нет сомнений, что ВСУ не будут придерживаться каких-либо ограничений.

"Невозможно даже предположить, сколько будет жертв среди мирного населения, включая украинцев, когда киевские преступники начнут применять американские кассетные боеприпасы. Нет никаких сомнений в том, что ВСУ не станут соблюдать какие-либо "ограничения" при выборе целей", — пояснили в посольстве.

Кроме прочего, в дипмиссии подчеркнули, что ВСУ в отчаянии, и без разбора будут применять запрещённое оружие как на открытой местности, так и в жилых кварталах.

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